В США раскрыли способ сбросить ядерную бомбу на Москву

В настоящее время они существуют в единственной модификации и не предназначены для использования ядерного оружия. Один космолет сможет вместить не более трех атомных бомб.

При этом издание отмечает: чтобы сбросить бомбу на Москву, мини-шаттлу пришлось бы изменить орбиту, а это «русские это точно заметят». Кроме того, даже четырех-шести ядерных бомб недостаточно для того, чтобы подорвать систему ядерного сдерживания Москвы.

Ранее американская ракета Atlas 5 вывела на орбиту американский спутник системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) нового поколения SBIRS GEO 5. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании-разработчика United Launch Alliance (ULA).

