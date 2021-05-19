США запустили на орбиту новый спутник системы предупреждения об авиаударах
Американская ракета Atlas 5 вывела на орбиту американский спутник системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) нового поколения SBIRS GEO 5. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании-разработчика United Launch Alliance (ULA).
Ракета-носитель Atlas 5 компании ULA, являющаяся проектом корпораций Boeing и Lockheed Martin, была запушена в 13:37 по времени Восточного побережья США (20:37 по Москве). Операция прошла на мысе Канаверал в штате Флорида.
Это уже девятый подобный спутник, призванный заменить устаревшие аппараты СПРН США. Аппарат должен определять траектории полёта боевых ракет, устанавливать ложные цели для осуществления перехвата, а также проводить разведку над территорией противника.
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