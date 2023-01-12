В США раскрыли причину сбоя в системе оповещения пилотов

«Наша предварительная работа по установлению причин сбоя привела к поврежденному файлу базы данных. Доказательств кибератаки на данный момент нет», — заявил авиарегулятор.

11 января стало известно о сбое в системе оповещения NOTAM, которая отвечает за рассылку в реальном времени информации пилотам об опасностях полета и ограничениях. После этого управление постановило временно отложить вылет всех внутренних рейсов.

При этом российские авиадиспетчеры предоставляли необходимую помощь транзитным авиалайнерам зарубежных авиакомпаний при глобальном сбое в компьютерной системе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

