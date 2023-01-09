У самолета, летевшего в Магадан, при взлете открылся грузовой отсек

У самолета авиакомпании «ИрАэро» при вылете из поселка Маган республики Саха-Якутия в Магадан открылся грузовой люк. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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Отмечается, что при взлете открылся грузовой люк для багажа, однако неисправность была сразу выявлена. Так, никто из пассажиров не пострадал.

Подчеркивается, что якутская транспортная прокуратура организовала проведение проверки. Собеседник агентства добавил, что самолет вернулся в аэропорт Магана и благополучно приземлился. Авиакомпания должна будет предоставить запасной борт.

Ранее сообщалось, что во время выполнения рейса U6-305 по маршруту Екатеринбург – Сочи у самолета «Уральских авиалиний» на этапе взлета обнаружилась неисправность в системе уборки шасси, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
ТЕГИ:РоссияСамолеты
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