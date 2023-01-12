Россия помогла пилотам иностранных авиакомпаний во время сбоя в США

«Руководствуясь принципами международной взаимопомощи, главный центр Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) и региональные центры ЕС ОрВД Санкт-Петербург и Магадан оказывали необходимую помощь экипажам воздушных судов, выполнявших транзитные полеты через границу района полетной информации данных центров с районным диспетчерским центром Анкоридж (Аляска)», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что обслуживались транзитные рейсы из Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии в США и Канаду. В момент сбоя самолеты находились в воздухе.

В России следует создать единый орган, отвечающий за организацию безопасности полетов, это дело государственной важности. Об этом НСН заявил президент Общероссийской общественной организации «Содружество ветеранов гражданской авиации России», заслуженный пилот СССР Жорж Шишкин.

