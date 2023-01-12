Россия помогла пилотам иностранных авиакомпаний во время сбоя в США
Российские авиадиспетчеры предоставляли необходимую помощь транзитным авиалайнерам зарубежных авиакомпаний при глобальном сбое в компьютерной системе Федерального авиационного управления США, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Росавиацию.
«Руководствуясь принципами международной взаимопомощи, главный центр Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) и региональные центры ЕС ОрВД Санкт-Петербург и Магадан оказывали необходимую помощь экипажам воздушных судов, выполнявших транзитные полеты через границу района полетной информации данных центров с районным диспетчерским центром Анкоридж (Аляска)», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что обслуживались транзитные рейсы из Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии в США и Канаду. В момент сбоя самолеты находились в воздухе.
В России следует создать единый орган, отвечающий за организацию безопасности полетов, это дело государственной важности. Об этом НСН заявил президент Общероссийской общественной организации «Содружество ветеранов гражданской авиации России», заслуженный пилот СССР Жорж Шишкин.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+4 201 / сут.
Умерли
394 тыс.+46 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 122 / сут.
- Медведев: Поставки танков не помогут Украине
- Зеленский предложил лишить гражданства украинцев с российским паспортом
- Россия помогла пилотам иностранных авиакомпаний во время сбоя в США
- Восемь человек пострадали в автоаварии с автобусом в Подмосковье
- Министр обороны Турции призвал украинского коллегу к немедленному прекращению огня
- СМИ: Украина недооценила российских мобилизованных
- Кулеба выразил уверенность, что Германия поставит Украине танки Leopard 2
- Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин подтвердил зачистку Соледара
- Голикова назвала размер прожиточного минимума в новых субъектах РФ
- Путин обсудил с Раиси вопросы российско-иранской повестки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru