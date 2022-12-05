В США раскрыли план Польши по аннексии части Украины
Польша направляет своих военных в помощь Украине для поддержки, хотя на самом деле Варшава таким образом готовит почву для оккупации западной территории бывшей советской республики, сообщил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom американский офицер разведки в отставке Скотт Риттер.
«Логика заключается в том, что Варшава заинтересована в западной Украине, в тех территориях и городах, которые входили в состав Польши в 1939 году», – считает он.
У польских военных мало опыта ведения боевых действий и Украину они сейчас используют как плацдарм для тренировок и обучения, отметил эксперт. Варшава направила Киеву десятки тысяч солдат, и когда «придет их время», военным не придется даже пересекать польско-украинскую границу, так как они уже будут внутри, подчеркнул Риттер.
Также он заявил, что Россия победит Украину на поле боя летом 2023 года. До следующего лета о переговорах не будет идти и речи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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