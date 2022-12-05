В США раскрыли план Польши по аннексии части Украины

«Логика заключается в том, что Варшава заинтересована в западной Украине, в тех территориях и городах, которые входили в состав Польши в 1939 году», – считает он.

У польских военных мало опыта ведения боевых действий и Украину они сейчас используют как плацдарм для тренировок и обучения, отметил эксперт. Варшава направила Киеву десятки тысяч солдат, и когда «придет их время», военным не придется даже пересекать польско-украинскую границу, так как они уже будут внутри, подчеркнул Риттер.

Также он заявил, что Россия победит Украину на поле боя летом 2023 года. До следующего лета о переговорах не будет идти и речи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

