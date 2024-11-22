СМИ: Принц Гарри подтвердил слухи о проблемах в браке с Меган Маркл

Тем самым, подтвердятся слухи о кризисе в отношениях сына короля Великобритании с супругой, актрисой Меган Маркл. Также стало известно, что Гарри готовит встречу, на которой приглашенные гости смогут пообщаться с принцем и, тем самым, узнать о нём что-то большее. Мероприятие пройдет также без участия Маркл.

Ранее принц Гарри сменил место жительства в документах с Британии на США, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

