СМИ: Принц Гарри подтвердил слухи о проблемах в браке с Меган Маркл
22 ноября 202412:49
Принц Гарри встретит предстоящее Рождество в одиночестве, сообщает издание Radar.
Тем самым, подтвердятся слухи о кризисе в отношениях сына короля Великобритании с супругой, актрисой Меган Маркл. Также стало известно, что Гарри готовит встречу, на которой приглашенные гости смогут пообщаться с принцем и, тем самым, узнать о нём что-то большее. Мероприятие пройдет также без участия Маркл.
Ранее принц Гарри сменил место жительства в документах с Британии на США, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru