В США прошли успешные испытания «убийцы» российских С-400

Американские военные называют ее «убийцей» российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Во время испытаний ракеты достигли всех целей и поразили их.

Испытания прошли на фоне конфликта США и Турции - Анкара закупает российские ЗРК.

Как сообщалось, США введут дополнительные односторонние санкции в отношении Турции, если республика продолжит закупать крупные системы вооружения и военную технику у России.

