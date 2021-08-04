В США прошли успешные испытания «убийцы» российских С-400
Военные в США провели успешные испытания сверхзвуковой противорадиолокационной системы GM-88G AARGM-ER, сообщает портал Drive.
Американские военные называют ее «убийцей» российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Во время испытаний ракеты достигли всех целей и поразили их.
Испытания прошли на фоне конфликта США и Турции - Анкара закупает российские ЗРК.
Как сообщалось, США введут дополнительные односторонние санкции в отношении Турции, если республика продолжит закупать крупные системы вооружения и военную технику у России.
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