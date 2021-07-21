США пригрозили Турции санкциями из-за закупок военной техники и оружия у России

США введут дополнительные односторонние санкции в отношении Турции, если республика продолжит закупать крупные системы вооружения и военную технику у России. Об этом заявила заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам американского Сената.

«Мы продолжаем возражать против покупки и развертывания Турцией российской системы ПВО С-400. И ясно дали понять, что любые новые крупные закупки вооружений у России повлекут за собой дополнительные санкции», — цитирует Нуланд ТАСС.

Кроме того, заместитель госсекретаря добавила, что американо-турецкие продажи и совместное производство истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 «будут продолжать оставаться приостановленными».

США в декабре прошлого года ввели санкции против Турции из-за решения Анкары не отказываться от российских ЗРС С-400, контракт на поставку которых был заключен с Москвой в 2017 году. До этого Турцию исключили из американской программы производства истребителей-бомбардировщиков F-35.

