Госдеп назвал покупку С-400 Турцией несовместимой с обязательствами в НАТО
Покупка Турцией зенитных ракетных систем С-400 у России противоречит интересам НАТО. Об этом заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс на брифинге для журналистов, передает РИА Новости.
Прайс отметил, что Турция, как страна-участница альянса, должна отказаться от российского оборудования. Он напомнил, что С-400 "угрожают безопасности технологий НАТО" и не совместимы с оборудованием, которое использует Североатлантический альянс.
Прайс добавил, что Турция ранее уже была предупреждена о том, что не стоит принимать эту систему. По мнению Прайса, страна является "важным членом НАТО", поэтому руководству страны необходимо "самой понять несоответствие обладание С-400 с обязательствами по членству в альянсе".
Контракт на полковой комплект С-400 был заключен в 2017 году, поставки были завершены в 2019 году. Сделка повредила отношениям между Турцией и США. Белый дом угрожал Анкаре санкциями в рамках закона CAATSA "О противодействии противникам Америки посредством санкций".
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