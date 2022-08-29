Трамп призвал признать выборы президента США 2020 необратимо скомпрометированными

Джо Байден является 46-м президентом США. Он был избран на этот пост по итогам выборов в ноябре 2020 года. В ходе выборов он обошел по голосам главного соперника - 45-го президента США Трампа, который представлял Консервативную партию.

Очередные выборы президента в США пройдут в 2024 году.



