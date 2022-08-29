Трамп призвал признать выборы президента США 2020 необратимо скомпрометированными
29 августа 202222:37
Экс-президент США Дональд Трамп призвал признать президентские выборы 2020 года необратимо скомпрометированными и провести новые. Об этом сообщает ТАСС.
Джо Байден является 46-м президентом США. Он был избран на этот пост по итогам выборов в ноябре 2020 года. В ходе выборов он обошел по голосам главного соперника - 45-го президента США Трампа, который представлял Консервативную партию.
Очередные выборы президента в США пройдут в 2024 году.
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29 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru