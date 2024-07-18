В США обеспокоены будущим ответом РФ на установку дальнобойных ракет в Германии

Патель отметил, что США будут внимательно следить за действиями России в этом вопросе.

10 июля Белый дом объявил, что с 2026 года США начнут размещение дальнобойных ракетных систем на территории Германии. В планируемое вооружение войдут ракеты SM-6, которые предназначены для морского, воздушного и наземного применения, а также крылатые ракеты Tomahawk и новейшие гиперзвуковые системы. Последние будут обладать значительно большей дальностью, чем существующие наземные огневые средства в Европе, передает «Радиоточка НСН».