В США обеспокоены будущим ответом РФ на установку дальнобойных ракет в Германии
США обеспокоены возможным ответом России на планируемое размещение американских дальнобойных ракет в Германии. Об этом заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель.
По его словам, любые заявления об использовании или размещении ядерных боеголовок вызывают обеспокоенность у США.
Патель отметил, что США будут внимательно следить за действиями России в этом вопросе.
10 июля Белый дом объявил, что с 2026 года США начнут размещение дальнобойных ракетных систем на территории Германии. В планируемое вооружение войдут ракеты SM-6, которые предназначены для морского, воздушного и наземного применения, а также крылатые ракеты Tomahawk и новейшие гиперзвуковые системы. Последние будут обладать значительно большей дальностью, чем существующие наземные огневые средства в Европе, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru