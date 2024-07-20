Депутат Мютцених: Ракеты США в Германии грозят эскалацией
В будущем размещение на территории Германии новых американских ракет повысит риск военной эскалации. Об этом сообщает редакционная группа Funke со ссылкой на главу фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге Рольфа Мютцениха.
Политик подчеркнул, что даже без этого нового вооружения НАТО обладает «всеобъемлющим потенциалом сдерживания». По его мнению, Германии следует «повысить свою обороноспособность на фоне ухудшения отношений с Россией».
«Мне также непонятно, почему только Германия должна размещать такие системы», - заметил Мютцених.
При этом он выступил за вывоз ядерных боеголовок США из Германии, назвав эту форму ядерного сдерживания «бессмысленной» с точки зрения безопасности.
10 июля США и Германия обнародовали совместное заявление, в котором говорится о том, с 2026 года Вашингтон начнет размещать на территории ФРГ новые средства огневого поражения большей дальности, чем тем, что сейчас развернуты в Европе.
В рамках стратегической концепции НАТО по устрашению потенциальных противников в Германии до сих пор размещено американское ядерное оружие. При этом, по неподтвержденным данным, до 20 американских ядерных боеголовок расположены на авиабазе близ Бюхеля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru