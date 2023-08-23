В США прокомментировали отношения к БРИКС
Соединенные Штаты не рассматривают БРИКС как потенциального геополитического соперника, сообщил советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Мы не считаем, что БРИКС эволюционирует в геополитического соперника США или какого-то еще», — сказал он.
Как пишет Asia Times, последние годы БРИКС оспаривает ряд принципов, на которых строится лидерство США. И если организация будет расширяться, то это укрепит ее антиамериканские позиции.
Ранее глава МИД России Сергей лавров заявил, что БРИКС не ставит перед собой цель подменить действующие многосторонние механизмы и стать новым «коллективным гегемоном», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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