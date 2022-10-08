В США проекция с юбилейным поздравлением Путина появилась на Trump Tower

«Никакого морального права даже заикаться о свободе демократии у этого Запада нет. C днем рождения, господин президент», — цитирует послание на русском языке Газета.ru.

В пятницу, 7 октября, президент России Владимир Путин отметил в пятницу свой 70-летний юбилей с коллегами на неформальном саммите СНГ в Стрельне, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

