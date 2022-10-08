В США проекция с юбилейным поздравлением Путина появилась на Trump Tower

В день рождения российского лидера Владимира Путина огромная надпись на английском языке «Happy birthday, mr. president» (с днем рождения, мистер президент) появилась на высотном здании Trump Tower в Майами. Затем появился русский текст. Видео разошлось по соцсетям.

«Чтобы в жизни как в дзюдо»: Путин принимает креативные подарки на 70-летие

«Никакого морального права даже заикаться о свободе демократии у этого Запада нет. C днем рождения, господин президент», — цитирует послание на русском языке Газета.ru.

В пятницу, 7 октября, президент России Владимир Путин отметил в пятницу свой 70-летний юбилей с коллегами на неформальном саммите СНГ в Стрельне, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАПоздравлениеДень РожденияВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры