В США проекция с юбилейным поздравлением Путина появилась на Trump Tower
В день рождения российского лидера Владимира Путина огромная надпись на английском языке «Happy birthday, mr. president» (с днем рождения, мистер президент) появилась на высотном здании Trump Tower в Майами. Затем появился русский текст. Видео разошлось по соцсетям.
«Никакого морального права даже заикаться о свободе демократии у этого Запада нет. C днем рождения, господин президент», — цитирует послание на русском языке Газета.ru.
В пятницу, 7 октября, президент России Владимир Путин отметил в пятницу свой 70-летний юбилей с коллегами на неформальном саммите СНГ в Стрельне, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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