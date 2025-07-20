Хинштейн: Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в Курской области

Два человека пострадали в результате атаки дрона ВСУ на гражданский автомобиль в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

В Курской области женщина пострадала при атаке дрона на автомобиль

«Ранено двое молодых людей», - написал Хинштейн.

Хинштейн сообщил, что у пострадавших зафиксированы осколочные ранения конечностей, оба находятся в состоянии средней тяжести. Пострадавшие были доставлены в Курскую областную больницу.

Кроме того, он призвал жителей региона воздержаться от поездок в приграничные районы.

Ранее Хинштейн сообщил, что от удара дрона ВСУ по гражданскому автомобилю в Глушковском районе Курской области пострадала мирная жительница, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
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