Хинштейн: Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в Курской области
Два человека пострадали в результате атаки дрона ВСУ на гражданский автомобиль в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
«Ранено двое молодых людей», - написал Хинштейн.
Хинштейн сообщил, что у пострадавших зафиксированы осколочные ранения конечностей, оба находятся в состоянии средней тяжести. Пострадавшие были доставлены в Курскую областную больницу.
Кроме того, он призвал жителей региона воздержаться от поездок в приграничные районы.
Ранее Хинштейн сообщил, что от удара дрона ВСУ по гражданскому автомобилю в Глушковском районе Курской области пострадала мирная жительница, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru