Хинштейн: Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в Курской области

«Ранено двое молодых людей», - написал Хинштейн.

Хинштейн сообщил, что у пострадавших зафиксированы осколочные ранения конечностей, оба находятся в состоянии средней тяжести. Пострадавшие были доставлены в Курскую областную больницу.

Кроме того, он призвал жителей региона воздержаться от поездок в приграничные районы.

Ранее Хинштейн сообщил, что от удара дрона ВСУ по гражданскому автомобилю в Глушковском районе Курской области пострадала мирная жительница, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».