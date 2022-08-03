В США продадут Саудовской Аравии Patriot на сумму $3 млрд

Государственный департамент Соединенных Штатов одобрил потенциальную сделку по продаже Саудовской Аравии ракет Patriot на сумму более 3 млрд долларов, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на американское агентство по оборонному сотрудничеству.

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В общей сложности власти Саудовской Аравии запросили у Вашингтона около 300 ракет. Кроме того, к Patriot также будет поставлено сопутствующее оборудование.

Напомним, ранее в Словакии приступили к развертыванию системы ПВО Patriot.

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ФОТО: Вера Голосова//РИА Новости
ТЕГИ:РакетыСаудовская АравияСША
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