В США продадут Саудовской Аравии Patriot на сумму $3 млрд
3 августа 202200:12
Государственный департамент Соединенных Штатов одобрил потенциальную сделку по продаже Саудовской Аравии ракет Patriot на сумму более 3 млрд долларов, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на американское агентство по оборонному сотрудничеству.
В общей сложности власти Саудовской Аравии запросили у Вашингтона около 300 ракет. Кроме того, к Patriot также будет поставлено сопутствующее оборудование.
Напомним, ранее в Словакии приступили к развертыванию системы ПВО Patriot.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru