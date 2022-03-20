В Словакии приступили к развертыванию системы ПВО Patriot

Систему планируется разместить на военно-воздушной базе «Слиач» в центральной части Словакии, сообщает «Интерфакс».

По словам министра обороны страны, система Patriot является еще одним элементом обороны воздушного пространства страны.

Уточняется, что систему Patriot Словакия получила от Германии и Нидерландов в рамках программы по усилению восточного фланга НАТО.

На этой неделе Надь подтвердил готовность Братиславы передать систему С-300 советского производства Украине, если Словакия получит ей замену.

