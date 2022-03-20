В Словакии приступили к развертыванию системы ПВО Patriot
Первые подразделения НАТО прибыли в Словакию для развертывания системы ПВО Patriot, об этом пишет словацкое издание «Господарски новины» со ссылкой на министра обороны страны Ярослава Надя.
Систему планируется разместить на военно-воздушной базе «Слиач» в центральной части Словакии, сообщает «Интерфакс».
По словам министра обороны страны, система Patriot является еще одним элементом обороны воздушного пространства страны.
Уточняется, что систему Patriot Словакия получила от Германии и Нидерландов в рамках программы по усилению восточного фланга НАТО.
На этой неделе Надь подтвердил готовность Братиславы передать систему С-300 советского производства Украине, если Словакия получит ей замену.
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