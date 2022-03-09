Для «отражения угроз НАТО»: США перебросят в Польшу две батареи ЗРК Patriot

Американские власти по приглашению Польши перебрасывают в эту страну две батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Европейского командования (EUCOM) американских вооруженных сил Адама Миллера.

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По его словам, это будет сделано для отражения потенциальных угроз Североатлантического альянса. Соответствующее указание дал Пентагон.

Миллер отметил, что переброска ЗРК не направлена на поддержку каких-либо наступательных операций.

НАТО должна гарантировать, что спецоперация на Украине не выйдет за пределы страны. Об этом ранее сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. По его словам, для этого альянс усилил свое присутствие на востоке.

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ФОТО: Ракета Patriot
ТЕГИ:НАТОСШАПольша
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