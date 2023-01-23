В США призвали передать Украине ракеты ATACMS для ударов по Крыму
США следует направить на Украину оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS дальнего радиуса для ударов по Крыму и победы в противостоянии с Россией. Об этом заявил председатель комитета по международным отношениям палаты представителей конгресса Майкл Маккол в интервью ABC News.
По словам конгрессмена, «высокопоставленные советники» и представители Киева говорят о необходимости предоставления ATACMS, которые смогут использовать для атак по территории Крыма. Как отметил Маккол, с полуострова якобы осуществляются запуски российских беспилотников, пишет «Свободная пресса».
«Когда мы даем то, что им нужно: [переносные зенитные ракетные комплексы] Stinger, [противотанковые комплексы] Javelin, [реактивные системы залпового огня] HIMARS, а затем и артиллерийское вооружение дальнего радиуса — то они побеждают», — заявил конгрессмен.
Между тем член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков высказал мнение, что США делают заявления о полуострове для повышения ставок в диалоге с Россией. Сенатор уверен, что действия Украины и ее союзников не приведут к потере Россией Крыма, пишет Ura.ru.
«Они [США] должны понимать, что, скорее всего, не будет [на политической карте мира] некоторых государств, чем Крым окажется в составе Украины», — указал Цеков.
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