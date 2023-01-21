Маск раскритиковал планы США поддержать Украину в «захвате» Крыма

Американский миллиардер Илон Маск раскритиковал желание США поддержать Украину в случае ее попытки нападения на Крым. Об этом предприниматель написал в Twitter.

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«Я настроен проукраински, но безжалостная эскалация очень рискованна для Украины и мира», — подчеркнул Маск.

Ранее СМИ сообщили, что США начинают признавать: украинским властям могут потребоваться дополнительные силы для атаки на Крым, чтобы усилить позиции на переговорах. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев предпримет попытку захвата Крыма, если западные страны предоставят украинским военным тяжелое вооружение.

После таких заявлений глава крымского парламента Владимир Константинов пригрозил киевским властям ответным ударом, если те попытаются напасть на полуостров. Константинов при этом подчеркнул, что жители Крыма сделали свой выбор и навсегда порвали с украинским государством.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Илон МаскКрымУкраинаСША
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