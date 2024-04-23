В США призвали к размещению европейских войск на Украине

Он призвал европейских лидеров рассмотреть вопрос о размещении военных контингентов на Украине для логистической поддержки и обучения местных сил, а также для защиты украинских границ, городов и критической инфраструктуры. Матисек считает, что европейские войска смогут заниматься как небоевыми, так и боевыми операциями, в том числе — защитой черноморских портов.

Отмечается, что если российская армия подойдет к Одессе, европейцы будут иметь право открыть огонь по ВС РФ.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США выступают против отправки сухопутных войск западных стран на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

