В США призвали к размещению европейских войск на Украине
Войска Европы могут быть размещены на Украине для участия в боевых операциях, сообщил изданию Foreign Affairs подполковник ВВС США Джахара Матисек.
Он призвал европейских лидеров рассмотреть вопрос о размещении военных контингентов на Украине для логистической поддержки и обучения местных сил, а также для защиты украинских границ, городов и критической инфраструктуры. Матисек считает, что европейские войска смогут заниматься как небоевыми, так и боевыми операциями, в том числе — защитой черноморских портов.
Отмечается, что если российская армия подойдет к Одессе, европейцы будут иметь право открыть огонь по ВС РФ.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США выступают против отправки сухопутных войск западных стран на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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