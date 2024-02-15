Пентагон объявил о запуске спутников слежения за гиперзвуковым оружием
США успешно запустили на орбиту шесть спутников слежения за гиперзвуковым оружием и истребителями, сообщает пресс-служба Пентагона.
В сообщении говорится, что запуск был осуществлён с космодрома 40 на мысе Канаверал, спутники на околоземную орбиту доставила ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX.
Уточняется, что за гиперзвуковыми и баллистическими ракетами будут следить два спутника из шести, остальные станут частью системы слежения за истребителями.
Ранее источники телеканала ABC News в Конгрессе США заявили, что якобы на Капитолийском холме узнали о намерении РФ разместить ядерное оружие в космосе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Международный фестиваль антифашистской песни пройдёт в Самарской области
- Пентагон объявил о запуске спутников слежения за гиперзвуковым оружием
- Дело возбуждено после нападения водителя маршрутки на подростка в Подмосковье
- СБУ заочно предъявила обвинения Дерипаске
- Сомнолог Мелехин объяснил, почему люди просыпаются раньше будильника
- В Госдуме связали удар по Белгороду с назначением нового главкома ВСУ
- Представитель РПЦ Кипшидзе поддержал желание Лолиты восстановить храм
- Милохин заявил, что его считают врагом в России из-за «Ледникового периода»
- Депутат Соболев: Выход к западным границам Украины остановит обстрелы Белгорода
- Минздрав: Шесть человек погибли при атаке ВСУ на Белгород
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru