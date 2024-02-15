Пентагон объявил о запуске спутников слежения за гиперзвуковым оружием

В сообщении говорится, что запуск был осуществлён с космодрома 40 на мысе Канаверал, спутники на околоземную орбиту доставила ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX.

Уточняется, что за гиперзвуковыми и баллистическими ракетами будут следить два спутника из шести, остальные станут частью системы слежения за истребителями.

Ранее источники телеканала ABC News в Конгрессе США заявили, что якобы на Капитолийском холме узнали о намерении РФ разместить ядерное оружие в космосе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

