В США успешно испытали гиперзвуковую ракету

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов провели успешные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183 ARRW, сообщает РИА Новости.

В Пентагоне подтвердили успешные испытания гиперзвуковой ракеты

По данным военных, испытания прошли 17 марта со стратегического бомбардировщика B-52H. В результате запуска были получены сведения о возможностях передовой технологии.

Ранее стало известно, что Пентагон решил сделать ставку на производство ракетных систем, обладающих гиперзвуковой скоростью полета и гарантией поражения противника в течение часа после запуска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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