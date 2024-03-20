В США успешно испытали гиперзвуковую ракету
20 марта 202405:01
Военно-воздушные силы Соединенных Штатов провели успешные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183 ARRW, сообщает РИА Новости.
По данным военных, испытания прошли 17 марта со стратегического бомбардировщика B-52H. В результате запуска были получены сведения о возможностях передовой технологии.
Ранее стало известно, что Пентагон решил сделать ставку на производство ракетных систем, обладающих гиперзвуковой скоростью полета и гарантией поражения противника в течение часа после запуска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru