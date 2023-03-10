В США признали опасность российского гиперзвукового оружия

Россия единственная пока в мире страна, которая обладает стратегическими гиперзвуковыми комплексами. Об этом в конгрессе США заявил представитель американской военной разведки Пол Фрайштлер, сообщает РИА Новости.

По его словам, российская система «Авангард» достигла начальных операционных возможностей ещё 2018 году.