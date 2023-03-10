В США признали опасность российского гиперзвукового оружия

Россия единственная пока в мире страна, которая обладает стратегическими гиперзвуковыми комплексами. Об этом в конгрессе США заявил представитель американской военной разведки Пол Фрайштлер, сообщает РИА Новости.

По его словам, российская система «Авангард» достигла начальных операционных возможностей ещё 2018 году.

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Фрайштлер подчеркнул, что такое оружие было разработано специально в противовес США.

«Гиперзвуковые ракеты способны обходить сенсоры американских оборонных систем, поэтому очень опасны», - добавил представитель военной разведки.

Ранее, как сообщала НСН, в США к концу 2023 года развернут первую батарею гиперзвуковых ракет.


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Фото: стоп-кадр
ТЕГИ:РоссияГиперзвуковое ОружиеРазведкаСША
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