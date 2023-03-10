В США признали опасность российского гиперзвукового оружия
Россия единственная пока в мире страна, которая обладает стратегическими гиперзвуковыми комплексами. Об этом в конгрессе США заявил представитель американской военной разведки Пол Фрайштлер, сообщает РИА Новости.
По его словам, российская система «Авангард» достигла начальных операционных возможностей ещё 2018 году.
Фрайштлер подчеркнул, что такое оружие было разработано специально в противовес США.
«Гиперзвуковые ракеты способны обходить сенсоры американских оборонных систем, поэтому очень опасны», - добавил представитель военной разведки.
Ранее, как сообщала НСН, в США к концу 2023 года развернут первую батарею гиперзвуковых ракет.
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