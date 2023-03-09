В США к концу 2023 года развернут первую батарею гиперзвуковых ракет

Соединенные Штаты к концу текущего года развернут первую батарею гиперзвуковых ракет большой дальности, сообщил во время слушаний в Конгрессе глава стратегического командования генерал Энтони Коттон.

СМИ: США отстают от России в создании гиперзвукового оружия

По его словам, в дальнейшем начнется программа «конвенционального оперативного удара ВМС». Коттон подчеркнул, что разработка и развертывание гиперзвуковых ракет — приоритет для командования.

Ранее сообщалось, что США планируют активизировать разработку и испытания гиперзвуковых вооружений из-за отставания в этой сфере от РФ и Китая.

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ФОТО: Скриншот видео // Минобороны США
ТЕГИ:Гиперзвуковое ОружиеСША
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