В США к концу 2023 года развернут первую батарею гиперзвуковых ракет

По его словам, в дальнейшем начнется программа «конвенционального оперативного удара ВМС». Коттон подчеркнул, что разработка и развертывание гиперзвуковых ракет — приоритет для командования.

Ранее сообщалось, что США планируют активизировать разработку и испытания гиперзвуковых вооружений из-за отставания в этой сфере от РФ и Китая.

