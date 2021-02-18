В США приступили к расследованию занижения числа жертв COVID-19 в домах престарелых

ФБР и прокуратура нью-йоркского района Бруклин приступили к расследованию в отношении администрации губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, которая подозревается в сокрытии реального количества жертв COVID-19 в домах престарелых. Речь идет о периоде весны и лета 2020 года. Об этом сообщила телекомпания ABC.

Ранее администрация штата сообщила о чуть более 8,7 тыс. умерших в этих учреждениях от коронавируса, однако теперь выяснилось, что этот показатель был сознательно занижен на 50%.