В США приступили к расследованию занижения числа жертв COVID-19 в домах престарелых
ФБР и прокуратура нью-йоркского района Бруклин приступили к расследованию в отношении администрации губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, которая подозревается в сокрытии реального количества жертв COVID-19 в домах престарелых. Речь идет о периоде весны и лета 2020 года. Об этом сообщила телекомпания ABC.
Ранее администрация штата сообщила о чуть более 8,7 тыс. умерших в этих учреждениях от коронавируса, однако теперь выяснилось, что этот показатель был сознательно занижен на 50%.
Поводом для начала расследования стало признание ближайшей помощницы Куомо Мелиссы Дерозы. В приватной встрече с местными законодателями-демократами она рассказала о том, что администрация штата препятствовала предоставлению правдивых данных о смертях от коронавируса в домах престарелых. СМИ писали, что такие сведения федеральные власти могли использовать против руководства штата, также высокие показатели смертности могли сыграть на руку тогдашнему президенту страны Дональду Трампу, повысив его шансы на победу на выборах.
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