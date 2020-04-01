В США жертвой коронавируса стал младенец

В США от последствий заражения коронавирусом скончался полуторамесячный младенец. Об этом сообщает РИА новости.

Смерть ребенка была зафиксирована в штате Коннектикут, о чем объявил губернатор Нед Ламонт. По его словам, новорожденный был госпитализирован без сознания на прошлой неделе, тест показал положительный результат на коронавирус.

Ранее сегодня стало известно, что в США число случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 200 тысяч. На данный момент это является самым большим показателем по числу инфицирований в мире.

