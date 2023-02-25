В США предупредили Украину о «невиданных бедствиях» в этом году

По мнению журналиста, грядущий год конфликта будет «гораздо более разрушительным, чем мы когда-либо видели».

«Россия не станет прислушиваться к сомнительным предложениям о переговорах ... которые игнорируют факторы, спровоцировавшие этот конфликт», — указано в материале.

Кроме того, Майерс указал, что Украина испытывает жесткую нехватку боеприпасов. Также США не станут отправлять Киеву обещанную военную технику — танки M1 Abrams и истребители F-16, которыми могут управлять американские солдаты. Однако в случае прибытия на Украину военных США ждет гибель от ударов России. По словам Майерса, Вашингтон предпочел «подливать масла в огонь» и не пытаться устранить кризис.

