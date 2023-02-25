В США предупредили Украину о «невиданных бедствиях» в этом году
Второй год конфликта на Украине грозит стране невиданными бедствиями, считает американский обозреватель Стивен Майерс. Об этом пишет Newsweek.
По мнению журналиста, грядущий год конфликта будет «гораздо более разрушительным, чем мы когда-либо видели».
«Россия не станет прислушиваться к сомнительным предложениям о переговорах ... которые игнорируют факторы, спровоцировавшие этот конфликт», — указано в материале.
Кроме того, Майерс указал, что Украина испытывает жесткую нехватку боеприпасов. Также США не станут отправлять Киеву обещанную военную технику — танки M1 Abrams и истребители F-16, которыми могут управлять американские солдаты. Однако в случае прибытия на Украину военных США ждет гибель от ударов России. По словам Майерса, Вашингтон предпочел «подливать масла в огонь» и не пытаться устранить кризис.
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