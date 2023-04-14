В США предупредили о скором начале пандемии птичьего гриппа
В ближайшие годы мир может столкнуться с новой пандемией, передает американское агентство Bloomberg.
Журналисты полагают, что возникновению новой пандемии поспособствует изменение климата, рост численности населения и увеличение количества международных поездок.
В Bloomberg полагают, что новая пандемия начнется в ближайшие 10 лет. Одной из основных угроз агентство назвало птичий грипп.
Журналисты обратили внимание на стремительное распространение патогена среди птиц и все более частые заражения млекопитающих. Вирус может мутировать и быстро распространиться по планете.
В Чувашии зафиксировали три случая заражения сибирской язвой. Угрозы жизни людей нет, пишет «Радиоточка НСН».
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