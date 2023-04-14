В США предупредили о скором начале пандемии птичьего гриппа

Журналисты полагают, что возникновению новой пандемии поспособствует изменение климата, рост численности населения и увеличение количества международных поездок.

В Bloomberg полагают, что новая пандемия начнется в ближайшие 10 лет. Одной из основных угроз агентство назвало птичий грипп.

Журналисты обратили внимание на стремительное распространение патогена среди птиц и все более частые заражения млекопитающих. Вирус может мутировать и быстро распространиться по планете.

В Чувашии зафиксировали три случая заражения сибирской язвой. Угрозы жизни людей нет, пишет «Радиоточка НСН».

