В США предупредили, что республиканцы не дадут Украине «ни цента»

В ходе выступления перед избирателями в Су-Сити, штат Айова, Грин отметила, что законодатели-демократы «распахнули настежь» границу страны.

«Но единственная граница, которая их волнует – это Украина, а не южная часть Америки. При республиканцах Украине не достанется ни цента! Наша страна важнее», — цитирует конгрессвумен РИА Новости.

Ранее лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти заявлял, что в случае победы партии Конгресс «может перекрыть кран, финансирующий усилия Украины».

