В США предупредили, что республиканцы не дадут Украине «ни цента»
Украине «не достанется ни цента» в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США 8 ноября. Об этом заявила член палаты представителей от Республиканской партии Маржори Тейлор Грин.
В ходе выступления перед избирателями в Су-Сити, штат Айова, Грин отметила, что законодатели-демократы «распахнули настежь» границу страны.
«Но единственная граница, которая их волнует – это Украина, а не южная часть Америки. При республиканцах Украине не достанется ни цента! Наша страна важнее», — цитирует конгрессвумен РИА Новости.
Ранее лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти заявлял, что в случае победы партии Конгресс «может перекрыть кран, финансирующий усилия Украины».
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