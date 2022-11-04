В США предупредили, что республиканцы не дадут Украине «ни цента»

Украине «не достанется ни цента» в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США 8 ноября. Об этом заявила член палаты представителей от Республиканской партии Маржори Тейлор Грин.

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В ходе выступления перед избирателями в Су-Сити, штат Айова, Грин отметила, что законодатели-демократы «распахнули настежь» границу страны.

«Но единственная граница, которая их волнует – это Украина, а не южная часть Америки. При республиканцах Украине не достанется ни цента! Наша страна важнее», — цитирует конгрессвумен РИА Новости.

Ранее лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти заявлял, что в случае победы партии Конгресс «может перекрыть кран, финансирующий усилия Украины».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаРеспубликанская Партия СШАКонгресс США
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