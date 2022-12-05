В США предупредили, что идеализм Запада может привести к войне с Россией

Как отметил автор, западное общество крайне негативно воспринимает противников военной помощи Киеву, которые хотят, чтобы конфликт «закончился прежде, чем унесет еще больше человеческих жизней, разрушит еще больше экономик и разрастется», пишет «Свободная пресса». Дреер указывает, что несогласным с политикой НАТО «затыкают рты», что может привести к катастрофе и глобальному конфликту.

Также обозреватель добавил, что на Западе искажают понятие либерализма.

«Для них "либерализм" означает абсолютную поддержку ЛГБТ, дозволение неправительственным организациям определять вектор государственного управления, а также полное одобрение идей и действий западных олигархов, если они находятся на левом фланге политического спектра», — написал Дреер.

В материале отмечается, что мировым элитам невыгодно добиваться мирного урегулирования на Украине, поэтому каждого выступающего против поддержки Киева критикуют и объявляют «прихвостнем [президента России Владимира] Путина». Все это приводит к глобальной конфронтации с Москвой и «обнищанию народов ради опосредованной войны», отмечает телеканал «360».

