В США предупредили, что идеализм Запада может привести к войне с Россией
«Нравственный идеализм» Европы может привести к расширению конфликта на Украине до масштабной войны с Россией. Таким мнением поделился обозреватель American Conservative Род Дреер.
Как отметил автор, западное общество крайне негативно воспринимает противников военной помощи Киеву, которые хотят, чтобы конфликт «закончился прежде, чем унесет еще больше человеческих жизней, разрушит еще больше экономик и разрастется», пишет «Свободная пресса». Дреер указывает, что несогласным с политикой НАТО «затыкают рты», что может привести к катастрофе и глобальному конфликту.
Также обозреватель добавил, что на Западе искажают понятие либерализма.
«Для них "либерализм" означает абсолютную поддержку ЛГБТ, дозволение неправительственным организациям определять вектор государственного управления, а также полное одобрение идей и действий западных олигархов, если они находятся на левом фланге политического спектра», — написал Дреер.
В материале отмечается, что мировым элитам невыгодно добиваться мирного урегулирования на Украине, поэтому каждого выступающего против поддержки Киева критикуют и объявляют «прихвостнем [президента России Владимира] Путина». Все это приводит к глобальной конфронтации с Москвой и «обнищанию народов ради опосредованной войны», отмечает телеканал «360».
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