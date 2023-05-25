В США предрекли скорый крах правительства Зеленского

Правительство украинского лидера Владимира Зеленского может скоро распасться «как карточный домик». Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью авторскому YouTube-канале журналиста Стивена Гарднера.

Экс-советник Пентагона допустил гибель военных США при ударе по Киеву

По мнению военного, это может случиться после ослабления поддержки со стороны США.

Макгрегор добавил, что Североатлантический альянс может попытаться вмешаться в российско-украинский конфликт, полагая, что Россия не сможет дать достойный ответ. Однако, отметил эксперт, россияне «будут счастливы» расправиться с войсками США и НАТО на украинской территории.

Ранее Макгрегор заявил, что США не оставили России выбора в ситуации с Украиной. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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