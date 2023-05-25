В США предрекли скорый крах правительства Зеленского

По мнению военного, это может случиться после ослабления поддержки со стороны США.

Макгрегор добавил, что Североатлантический альянс может попытаться вмешаться в российско-украинский конфликт, полагая, что Россия не сможет дать достойный ответ. Однако, отметил эксперт, россияне «будут счастливы» расправиться с войсками США и НАТО на украинской территории.

Ранее Макгрегор заявил, что США не оставили России выбора в ситуации с Украиной. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

