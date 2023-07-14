В США предрекли гибель Зеленского

Российско-украинский конфликт может завершиться для Киева лишь ликвидацией правительства украинского лидера Владимира Зеленского и его гибелью. Об этом заявил экс-разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Maverick Multimedia.

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По его словам, президент Украины зашел слишком далеко в конфликте с Россией и теперь не сможет прийти к миру. «Единственное, что он может теперь сделать, — это погибнуть», — подчеркнул бывший разведчик.

Риттер добавил, что после краха Зеленского Россия уничтожит установившийся в Украине режим.

Ранее Риттер назвал недостоверными сообщения о том, что у России меньше танков, чем у Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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