По его словам, президент Украины зашел слишком далеко в конфликте с Россией и теперь не сможет прийти к миру. «Единственное, что он может теперь сделать, — это погибнуть», — подчеркнул бывший разведчик.

Риттер добавил, что после краха Зеленского Россия уничтожит установившийся в Украине режим.

Ранее Риттер назвал недостоверными сообщения о том, что у России меньше танков, чем у Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

