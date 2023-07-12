Зеленский исключил обмен территорий Украины на членство в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не пойдет на обмен территорий страны на членство в Североатлантическом альянсе, сообщает РИА Новости.

Зеленский не смог назвать сроки передачи Украине ракет ATACMS

По словам Зеленского, Украина не намерена торговать территориями ради статуса в международных организациях. Также он исключил договоренности о заморозке конфликта с Россией.

«Мою позицию четко знают наши партнеры», - сказал украинский лидер на пресс-конференции в Вильнюсе по итогам саммита НАТО.

В ходе саммита альянс принял декларацию о вступлении Украины. Члены организации согласились принять Киев по упрощенной процедуре при согласии всех союзников и выполнении необходимых процедур.

В эфире YouTube-канала US Tour of Duty бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что в состав НАТО войдут только западные регионы Украины, которые перед этим аннексирует Польша, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@NATONews
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийНАТОУкраина

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