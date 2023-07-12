Зеленский исключил обмен территорий Украины на членство в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не пойдет на обмен территорий страны на членство в Североатлантическом альянсе, сообщает РИА Новости.
По словам Зеленского, Украина не намерена торговать территориями ради статуса в международных организациях. Также он исключил договоренности о заморозке конфликта с Россией.
«Мою позицию четко знают наши партнеры», - сказал украинский лидер на пресс-конференции в Вильнюсе по итогам саммита НАТО.
В ходе саммита альянс принял декларацию о вступлении Украины. Члены организации согласились принять Киев по упрощенной процедуре при согласии всех союзников и выполнении необходимых процедур.
В эфире YouTube-канала US Tour of Duty бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что в состав НАТО войдут только западные регионы Украины, которые перед этим аннексирует Польша, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Количество горящих домов в уральском селе выросло до 40
- Зеленский исключил обмен территорий Украины на членство в НАТО
- В Центробанке заявили об устойчивом росте инфляции
- Трюдо: Канада выделит Украине видеокамеры для дронов
- Даниил Медведев пробился в полуфинал Уимблдона
- Зеленский не смог назвать сроки передачи Украине ракет ATACMS
- Эрдоган: Турция одобрит вступление Швеции в НАТО осенью
- Генсек ООН направил Путину письмо по зерновой сделке
- Эрдоган собрался обсудить с Путиным передачу командиров «Азова» Киеву
- Зеленский заявил, что встреча с Байденом была содержательной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru