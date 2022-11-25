В США предположили, что пандемия коронавируса произошла из-за инцидента с исследованием

Пандемия коронавируса могла стать результатом связанного с исследованием инцидента. Об этом говорится в промежуточном отчете комитета сената США по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям.

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«На основе анализа общедоступной информации представляется разумным сделать вывод, что пандемия COVID-19, скорее всего, стала результатом инцидента, связанного с исследованиями», — цитирует документ РИА Новости.

Также отмечается, что эту оценку может изменить новая информация, которая может быть опубликована и станет доступна для проверки.

В отчете указано, гипотеза о естественном природно-очаговом происхождении COVID-19 уже не заслуживает «кредита доверия» или «презумпции точности». Кроме того, в документе перечислены вопросы, ответы на которые могли бы помочь с более определенными выводами о происхождении инфекции. В частности, пока не решено, какой вид животного является промежуточным хозяином для коронавируса, когда тот впервые заразил человека, где расположен вирусный резервуар, каким образом инфекция приобрела свои уникальные генетические особенности.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ООН должна провести расследование о причастности США к появлению коронавирусной инфекции, напоминает «Свободная пресса». Кроме того, политик высказал мнение, что Вашингтон должен компенсировать странам издержки от последствий пандемии.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:СШАКоронавирус
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