В США предложили разместить в космосе лазерные установки для перехвата гиперзвуковых ракет

Глава компании, эксплуатирующей российские ракетные двигатели РД-180, указал, что имеет большой опыт в разработке систем противоракетной обороны. Ранее Бруно занимался созданием противоракетного комплекса Terminal High Altitude Area Defense (THAAD). Бывший конструктор работал с оружием направленной энергии, в том числе мегаваттным кислородно-йодным лазером Airborne Laser.

«Однажды мы уничтожили в полете несколько небольших тактических ракет, взорвав их ракетные двигатели. На следующий день мы вывели из строя беспилотники, нацелившись на их авионику, в результате чего они безвредно потеряли высоту и разбились», — поделился Бруно.

Глава ULA заключил, что единственный способ противодействия дальнобойной гиперзвуковой угрозе — размещение лазеров в космосе, которые будут следить за целыми регионами и отслеживать любой планер «от рождения до смерти».

В апреле США подтвердили испытания гиперзвукового оружия, ракета была запущена с бомбардировщика B-52 над Тихим океаном, напоминает телеканал «360».

