В США предложили разместить в космосе лазерные установки для перехвата гиперзвуковых ракет
Дальнобойные гиперзвуковые ракеты можно уничтожить с помощью лазеров космического базирования. Об этом написал гендиректор альянса United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно в своей колонке для Medium.
Глава компании, эксплуатирующей российские ракетные двигатели РД-180, указал, что имеет большой опыт в разработке систем противоракетной обороны. Ранее Бруно занимался созданием противоракетного комплекса Terminal High Altitude Area Defense (THAAD). Бывший конструктор работал с оружием направленной энергии, в том числе мегаваттным кислородно-йодным лазером Airborne Laser.
«Однажды мы уничтожили в полете несколько небольших тактических ракет, взорвав их ракетные двигатели. На следующий день мы вывели из строя беспилотники, нацелившись на их авионику, в результате чего они безвредно потеряли высоту и разбились», — поделился Бруно.
Глава ULA заключил, что единственный способ противодействия дальнобойной гиперзвуковой угрозе — размещение лазеров в космосе, которые будут следить за целыми регионами и отслеживать любой планер «от рождения до смерти».
В апреле США подтвердили испытания гиперзвукового оружия, ракета была запущена с бомбардировщика B-52 над Тихим океаном, напоминает телеканал «360».
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