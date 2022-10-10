В США предложили приостановить продажу оружия Саудовской Аравии

«Мы предложим во вторник двухпалатный законопроект в сенате и палате представителей США, который немедленно остановит все продажи американского оружия Саудовской Аравии», — указывают законодатели.

Блюменталь и Ханна отметили, что Эр-Рияд покупает большую часть вооружений у Вашингтона и сильно зависит от военной помощи США, пишет Газета.ру.

По мнению законодателей, Саудовская Аравия «мало что может сделать» для решения проблемы, «кроме как вернуться за стол переговоров с США в духе доброй воли».

Авторы назвали свою инициативу ответом на «сговор» Эр-Рияда с Москвой: Саудовская Аравия на встрече ОПЕК+ приняла решение сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в день.

Ранее страны ОПЕК+ договорились с ноября сократить добычу нефти из-за неопределенностей вокруг мировой экономики и прогнозов по нефтяному рынку, напоминает «Свободная пресса».

