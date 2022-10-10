В США предложили приостановить продажу оружия Саудовской Аравии
Законодатели США намерены представить в сенате и палате представителей законопроект, предусматривающий приостановку продажи оружия Саудовской Аравии. Об этом пишут сенатор-демократа от штата Коннектикут Ричард Блюменталь и конгрессмен-демократ от Калифорнии Ро Ханна в своей статье для Politico.
«Мы предложим во вторник двухпалатный законопроект в сенате и палате представителей США, который немедленно остановит все продажи американского оружия Саудовской Аравии», — указывают законодатели.
Блюменталь и Ханна отметили, что Эр-Рияд покупает большую часть вооружений у Вашингтона и сильно зависит от военной помощи США, пишет Газета.ру.
По мнению законодателей, Саудовская Аравия «мало что может сделать» для решения проблемы, «кроме как вернуться за стол переговоров с США в духе доброй воли».
Авторы назвали свою инициативу ответом на «сговор» Эр-Рияда с Москвой: Саудовская Аравия на встрече ОПЕК+ приняла решение сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в день.
Ранее страны ОПЕК+ договорились с ноября сократить добычу нефти из-за неопределенностей вокруг мировой экономики и прогнозов по нефтяному рынку, напоминает «Свободная пресса».
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