СМИ: Саудовская Аравия помогает РФ в спецоперации

Решение Саудовской Аравии сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ помогает России в специальной военной операции на Украине, сообщает Washington Post.

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По данным газеты, участие Эр-Рияда и стран Персидского залива в соглашении играет на руку российским властям, которые заинтересованы в высоких ценах на энергоресурсы. Это не только создаст экономические риски для Соединенных Штатов и Европы, но также затруднит им процесс введения потолка цен на экспорт российской нефти, который должен вступить в силу в декабре 2022 года.

Издание отмечает, что решение членов ОПЕК+ говорит об их уклоне в сторону Москвы. При этом американский президент Джо Байден потерпел поражение, так и не сумев убедить наследного принца Мухаммеда ибн Сальмана Аль Сауда начать добывать больше нефти на фоне растущих цен на топливо.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает победой здравого смысла решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с НСН отметил, что это выгодно для России и Саудовской Аравии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:СпецоперацияЦены На НефтьОПЕКСаудовская Аравия
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