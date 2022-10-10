СМИ: Саудовская Аравия помогает РФ в спецоперации
Решение Саудовской Аравии сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ помогает России в специальной военной операции на Украине, сообщает Washington Post.
По данным газеты, участие Эр-Рияда и стран Персидского залива в соглашении играет на руку российским властям, которые заинтересованы в высоких ценах на энергоресурсы. Это не только создаст экономические риски для Соединенных Штатов и Европы, но также затруднит им процесс введения потолка цен на экспорт российской нефти, который должен вступить в силу в декабре 2022 года.
Издание отмечает, что решение членов ОПЕК+ говорит об их уклоне в сторону Москвы. При этом американский президент Джо Байден потерпел поражение, так и не сумев убедить наследного принца Мухаммеда ибн Сальмана Аль Сауда начать добывать больше нефти на фоне растущих цен на топливо.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает победой здравого смысла решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с НСН отметил, что это выгодно для России и Саудовской Аравии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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