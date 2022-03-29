В США предложили направить конфискованные российские активы на помощь Украине
Американские сенаторы собираются внести законопроект о перераспределении конфискованных активов России в фонд помощи украинским беженцам и восстановлению Украины. Об этом пишет Axios.
Авторы инициативы — демократ от штата Колорадо Майкл Беннет и республиканец от штата Огайо Роб Портман, отмечают Известия.
«Сейчас Украина переживает худший кризис с беженцами со времен Второй мировой войны, им нужна наша помощь. Один из способов помочь — это перейти от замораживания активов российских олигархов и состоятельных граждан к конфискации и предоставлению этих средств народу Украины для помощи в текущей гуманитарной деятельности», — подчеркивает Портман.
В свою очередь, Беннет отмечает, что инициатива позволит поддержать украинцев «в течение многих трудных лет переселения и восстановления».
Предполагается, что фондом помощи будет управлять Государственный департамент США совместно с Агентством по международному развитию, пишет Газета.ру.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+23 280 / сут.
Умерли
367 тыс.+338 / сут.
Выздоровели
16,7 млн+47 540 / сут.
- Из-за землетрясения в Якутии произошло обрушение на шахте
- СМИ: Роскомнадзор проверит качество блокировки запрещенных сайтов
- Опрос: Более 40% выпускников вузов хотят получать от 50 тысяч рублей
- Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ ударными вертолетами
- Клишас усомнился в перспективах расследования ООН случаев пыток пленных на Украине
- Гинцбург призвал к ревакцинации из-за роста заболеваемости COVID-19 в мире
- В России предложили ограничить сбор персональных данных детей в интернете
- Бизнес-омбудсмен Титов предложил отменить НДС для туристических компаний
- В Приморье сел на мель сахалинский сухогруз
- Российские военные эвакуировали из Херсона 148 граждан Турции и Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru