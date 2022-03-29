В США предложили направить конфискованные российские активы на помощь Украине

Американские сенаторы собираются внести законопроект о перераспределении конфискованных активов России в фонд помощи украинским беженцам и восстановлению Украины. Об этом пишет Axios.

Авторы инициативы — демократ от штата Колорадо Майкл Беннет и республиканец от штата Огайо Роб Портман, отмечают Известия.

Белый дом считает, что ситуация на Украине скажется на ценах в США

«Сейчас Украина переживает худший кризис с беженцами со времен Второй мировой войны, им нужна наша помощь. Один из способов помочь — это перейти от замораживания активов российских олигархов и состоятельных граждан к конфискации и предоставлению этих средств народу Украины для помощи в текущей гуманитарной деятельности», — подчеркивает Портман.

В свою очередь, Беннет отмечает, что инициатива позволит поддержать украинцев «в течение многих трудных лет переселения и восстановления».

Предполагается, что фондом помощи будет управлять Государственный департамент США совместно с Агентством по международному развитию, пишет Газета.ру.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраинаСенат США
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры