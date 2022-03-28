Белый дом считает, что ситуация на Украине скажется на ценах в США

В Белом доме ожидают, что ситуация на Украине окажет дополнительное давление на цены в США. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы Совета экономических консультантов при Белом доме Сесилии Роуз, влияние возможно в течение ближайшего года. Она отметила, что возможно повышении цены на продукты и энергоносители.

Военная операция РФ на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».





