В США предложили бороться с глобальным потеплением с помощью кондиционеров

«Вместо того чтобы потратить $78 трлн на остановку производств по всему миру, запретить странам третьего мира получать электроэнергию из угля и тому подобное, включите чертов кондиционер. Это так просто», — сказал Кристиан. По его мнению, предотвращение глобального потепления не стоит затрат на декарбонизацию.

Ранее эксперты программы ООН по окружающей среде сообщили, что глобальное потепление привело к росту спроса на кондиционеры, что сопровождается увеличением потребления электроэнергии и уровня выбросов парниковых газов. Они призвали переходить на энергоэффективные и безвредные для окружающей среды системы охлаждения.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предсказал, что Москва через 30 лет превратится в Ростов-на-Дону.

