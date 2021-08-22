В США предложили бороться с глобальным потеплением с помощью кондиционеров

В США предложено чаще пользоваться кондиционерами вместо борьбы с глобальным потеплением при помощи сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу от сжигания ископаемого топлива, передает Bloomberg со ссылкой на заявление Уэйн Кристиан, члена Техасской железнодорожной комиссии, которая курирует нефтегазовую отрасль в этом штате.

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«Вместо того чтобы потратить $78 трлн на остановку производств по всему миру, запретить странам третьего мира получать электроэнергию из угля и тому подобное, включите чертов кондиционер. Это так просто», — сказал Кристиан. По его мнению, предотвращение глобального потепления не стоит затрат на декарбонизацию.

Ранее эксперты программы ООН по окружающей среде сообщили, что глобальное потепление привело к росту спроса на кондиционеры, что сопровождается увеличением потребления электроэнергии и уровня выбросов парниковых газов. Они призвали переходить на энергоэффективные и безвредные для окружающей среды системы охлаждения.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предсказал, что Москва через 30 лет превратится в Ростов-на-Дону.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Глобальное Потепление
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