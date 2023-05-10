В США повысили прогноз по спросу на нефть в мире

Добыча нефти в мире увеличится до 1,6 миллиона баррелей в сутки в текущем году, сообщает «Прайм» со ссылкой на министерство энергетики Соединенных Штатов.

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По его данным, это на 200 тысяч больше, чем в прошлых прогнозах. В 2024 году этот показатель вырастит на 1,7 миллиона ​​баррелей в сутки. Наибольший спрос на сырье увеличится в странах Азии во главе с Китаем и Индией.

Согласно прогнозу, всего в 2023 году мировой спрос достигнет 100,99 миллиона баррелей в сутки, а в следующем году – 102,71 миллиона.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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