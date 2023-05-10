В США повысили прогноз по спросу на нефть в мире
Добыча нефти в мире увеличится до 1,6 миллиона баррелей в сутки в текущем году, сообщает «Прайм» со ссылкой на министерство энергетики Соединенных Штатов.
По его данным, это на 200 тысяч больше, чем в прошлых прогнозах. В 2024 году этот показатель вырастит на 1,7 миллиона баррелей в сутки. Наибольший спрос на сырье увеличится в странах Азии во главе с Китаем и Индией.
Согласно прогнозу, всего в 2023 году мировой спрос достигнет 100,99 миллиона баррелей в сутки, а в следующем году – 102,71 миллиона.
Ранее Саудовской Аравии предсказали экономические проблемы из-за дешевой нефти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru