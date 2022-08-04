Читатель под ником Freddie написал, что президент Украины – коррумпированная марионетка Североатлантического альянса. Он выразил надежду, что настанет день, когда Зеленского схватят, разденут догола, закуют в цепи, а затем выпорют и отправят на восток Украины, где он предстанет перед судом за свои военные преступления.

«Он сказал это до или после фотосессии для журнала Vogue?», — задался вопросом пользователь ata777.

«О, так теперь ты хочешь указывать Китаю, что он должен делать? Ты — посмешище», — считает Ralph Holloway.

Напомним, Зеленский заявил, что нейтральная позиция Китая в вопросе российско-украинского конфликта лучше, чем поддержка России. Украинский лидер призвал Пекин «присоединиться к единому миру» для противостояния России.

