В США потребовали выпороть Зеленского за его заявление о России

Читатели New York Post прокомментировали заявление украинского лидера Владимира Зеленского, который призвал КНР «оставаться нейтральной» и не помогать Москве, сообщает РИА Новости.

СМИ: между Белым домом и Зеленским существует «глубокое недоверие»

Читатель под ником Freddie написал, что президент Украины – коррумпированная марионетка Североатлантического альянса. Он выразил надежду, что настанет день, когда Зеленского схватят, разденут догола, закуют в цепи, а затем выпорют и отправят на восток Украины, где он предстанет перед судом за свои военные преступления.

«Он сказал это до или после фотосессии для журнала Vogue?», — задался вопросом пользователь ata777.

«О, так теперь ты хочешь указывать Китаю, что он должен делать? Ты — посмешище», — считает Ralph Holloway.

Напомним, Зеленский заявил, что нейтральная позиция Китая в вопросе российско-украинского конфликта лучше, чем поддержка России. Украинский лидер призвал Пекин «присоединиться к единому миру» для противостояния России.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраина
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