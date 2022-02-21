В США потребовали от властей «нормальных» источников об «угрозе теракта» в России

Американцы после предупреждения посольства США в Москве о возможных терактах в России потребовали предоставить надежные источники информации, на основе которых дипмиссия сделала подобные выводы.

Американское посольство предупредило об угрозе терактов в России

Ранее американское посольство в РФ со ссылкой на неназванные СМИ сообщило о рисках атак в местах массового скопления людей, напоминает RT. Под угрозой якобы оказались Москва, Санкт-Петербург, районы вдоль границы с Украиной, пишет Газета.ру.

Под публикацией дипмиссии в Twitter появились возмущенные комментарии американцев. Пользователи поделились, что ожидают «от своего правительства более точной и достоверной информации», нежели сообщения СМИ, пошутили про «освобождение Аляски» и указали, что информация изложена сумбурно и не позволяет понять, что происходит.

«Неужели вы все еще верите, что США предоставляют своим гражданам какую-либо достоверную информацию?», — также отметили в комментариях.

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