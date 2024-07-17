Трамп заявил, что покушение повлияло на него

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил ABC News, что пережитое покушение оказало влияние на него.

Глава Секретной службы США отказалась уйти в отставку после покушения на Трампа

«Мне не нравится думать об этом, но да, думаю, повлияло», — сообщил экс-глава государства.

Ранее сын Трампа заявил, что попытка покушения изменила его отца. По его словам, покушение не могло произойти без «серьезного нарушения» в протоколах безопасности со стороны американских секретных служб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Выборы Президента СШАПокушениеДональд Трамп

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