Трамп заявил, что покушение повлияло на него

«Мне не нравится думать об этом, но да, думаю, повлияло», — сообщил экс-глава государства.

Ранее сын Трампа заявил, что попытка покушения изменила его отца. По его словам, покушение не могло произойти без «серьезного нарушения» в протоколах безопасности со стороны американских секретных служб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

