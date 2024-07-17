Трамп заявил, что покушение повлияло на него
17 июля 202402:01
Бывший американский президент Дональд Трамп заявил ABC News, что пережитое покушение оказало влияние на него.
«Мне не нравится думать об этом, но да, думаю, повлияло», — сообщил экс-глава государства.
Ранее сын Трампа заявил, что попытка покушения изменила его отца. По его словам, покушение не могло произойти без «серьезного нарушения» в протоколах безопасности со стороны американских секретных служб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru