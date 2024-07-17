Джек Блэк отменил тур группы Tenacious D из-за шутки о покушении на Трампа
Американский актер кино и озвучивания, музыкант и комик Джек Блэк отменил тур своей сатирической рок-группы Tenacious D из-за шутки ее участника Кайла Гэсса о покушении на бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, которая вызвала негативную реакцию. Об этом сообщил телеканал CNN.
Так, на концерте группы в Сиднее в рамках тура 14 июля Блэк преподнес Гэссу торт, чтобы поздравить с днем рождения, и попросил его загадать желание. Грэсс ответил на это фразой: «В следующий раз не промахнись мимо Трампа».
При этом канал отмечает, что некоторые в социальных сетях восприняли высказывание Гэсса как обычную шутку. В свою очередь австралийский сенатор Ральф Бабет опубликовал на своей странице в соцсети X заявление о том, что группа Tenacious D должна быть незамедлительно депортирована из страны. Он назвал реплику Гэсса «неприемлемой и отвратительной».
Со своей стороны, австралийский радиоведущий Кайл Сандилендс также раскритиковал группу и заявил, что больше не будет принимать участие в интервью с Гэссом и Блэком.
Сам Джек Блэк 16 июля заявил CNN, что был «ошарашен» высказыванием Гэсса и ни в коем случае не поощряет политическое насилие. Гэсс уже извинился за шутку на концерте в своих соцсетях и назвал ее «ужасной ошибкой». Tenacious D отменили оставшиеся концерты в Австралии, Новой Зеландии и США.
Ранее Дональд Трамп заявил телеканалу ABC News, что пережитое покушение оказало на него влияние. Покушение произошло на предвыборном митинге Трампа, пуля задела ухо экс-президента. Его обследовали и выписали из больницы, передает «Радиоточка НСН».
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