В США посоветовали властям России «держаться подальше» от американских выборов
Руководство России нужно «держаться подальше» от предстоящих в ноябре выборах президента США, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представитель Белого дома Джон Кирби.
«Я думаю, господин (президент РФ) Путин прекрасно знает о том, что делает эта администрация для того, чтобы противостоять пагубному влиянию России во всем мире и, конечно же, тому, что она совершает на территории Украины... и господину Путину следует держаться подальше от наших выборов», — заявил он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для Москвы предпочтительнее, чтобы главой Белого дома остался Джо Байден, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru