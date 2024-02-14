Путин: для РФ Байден предпочтительнее Трампа на посту президента США

Путин назвал Байдена более опытным и прогнозируемым политиком. Для Москвы он предпочтительнее, чем экс-президент Дональд Трамп, сказал российский лидер.

«Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ», - заявил глава государства в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

При этом Путин отметил, что предвыборная кампания в США приобретает острые формы. Россия не намерена в нее вмешиваться, подчеркнул президент.

Ранее Байден обвинил Трампа в преклонении перед Путиным. Экс-президент США заявил, что не стал бы защищать страны НАТО в случае конфликта с Россией, напоминает «Радиоточка НСН».

