Путин: для РФ Байден предпочтительнее Трампа на посту президента США

Президент России Владимир Путин заявил, что для Москвы предпочтительнее, чтобы главой Белого дома остался Джо Байден.

Байден высмеял Трампа, назвав его неудачником

Путин назвал Байдена более опытным и прогнозируемым политиком. Для Москвы он предпочтительнее, чем экс-президент Дональд Трамп, сказал российский лидер.

«Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ», - заявил глава государства в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

При этом Путин отметил, что предвыборная кампания в США приобретает острые формы. Россия не намерена в нее вмешиваться, подчеркнул президент.

Ранее Байден обвинил Трампа в преклонении перед Путиным. Экс-президент США заявил, что не стал бы защищать страны НАТО в случае конфликта с Россией, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Дональд ТрампДжо БайденВладимир Путин

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