Путин: для РФ Байден предпочтительнее Трампа на посту президента США
Президент России Владимир Путин заявил, что для Москвы предпочтительнее, чтобы главой Белого дома остался Джо Байден.
Путин назвал Байдена более опытным и прогнозируемым политиком. Для Москвы он предпочтительнее, чем экс-президент Дональд Трамп, сказал российский лидер.
«Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ», - заявил глава государства в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
При этом Путин отметил, что предвыборная кампания в США приобретает острые формы. Россия не намерена в нее вмешиваться, подчеркнул президент.
Ранее Байден обвинил Трампа в преклонении перед Путиным. Экс-президент США заявил, что не стал бы защищать страны НАТО в случае конфликта с Россией, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru