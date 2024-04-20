В США после попытки суицида из-за суда над Трампом скончался мужчина

В США мужчина предпринял попытку самоубийства около здания суда в Нью-Йорке. Там начался процесс по одному из дел против бывшего президента США Дональда Трампа. По данным газеты New York Post, мужчина умер.

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Комиссар пожарной службы Нью-Йорка Лора Кавана заявила, что американец после инцидента выжил, но состояние его стало критическим. Журналисты узнали о смерти мужчины в полиции.

«Аззарелло умер через несколько часов после того, как совершил суицид», — пишет издание.

По данным СМИ, скончавшийся 37-летний Макс Аззарелло приехал в Нью-Йорк из Флориды.

Ранее бывшего инженера компании Boeing по контролю за качеством Джона Барнетта, заявившего о проблемах со сборкой самолетов, обнаружили мертвым через несколько дней после дачи показаний в рамках процесса против производителя. Об этом пишет Daily Mail.

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ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
ТЕГИ:Дональд ТрампСШАСамоубийство

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